Who Targets me: Welche Partei hat wen im Visier auf Facebook?

An personalisierte Werbung auf Webseiten und auch bei Facebook ist man gewöhnt. Meist fällt sie einem gar nicht auf. Doch nicht nur Werbung wird persönlicher, sondern auch der Wahlkampf. Maßgeschneiderte Wahlwerbungen, die nur eine bestimmte Gruppe an Usern sehen sollen, ist dadurch möglich. Die Initiative "Who targets me", die auch bereits bei der Deutschland-Wahl aktiv war, will jetzt auch das Wahlwerbeverhalten der Parteien analysieren. Und der Nutzer selbst kann sehen, welche Parteien sich für ihn interessieren.

Das Browser-Add-on ist für Chrome und Firefox verfügbar und verlangt Zugriff auf den Browserverlauf. Die Verantwortlichen versprechen, dass dabei keine Daten des Nutzers ausgewertet werden und auch nicht gespeichert. Der Quellcode ist aus Gründen der Transparenz auf Github veröffentlicht worden. Dort können interessierte User mit dem nötigen Wissen sich rückversichern, dass keine persönlichen Daten gesammelt werden.

"Who targets me" will herausfinden, wie "Parteien und Kandidaten auf Facebook werben". Bekommen Personen aufgrund ihres Alters, Wohnorts und Berufs unterschiedliche Wahlwerbung ausgespielt. Außerdem will die Initiative herausfinden, ob "Dark Posts" zum Einsatz kommen. So wäre es möglich, dass eine Partei auf Facebook einer liberalen Zielgruppe die Legalisierung von Gras verspricht, während konservativer eingestellte User Beiträge zu härteren Strafen gegen Drogenmissbrauch bekommen - von der selben Partei. Außerdem soll es durch die Initiative möglich sein gezielte Negativkampagnen aufzudecken.

Der Nutzer bekommt durch das Add-on auch eine Übersicht darüber, welche Partei welche personalisierte Wahlwerbung ausgeschickt hat, und welche besondere Mühen investiert.

(bagre)