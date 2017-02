Politik und Technik

Man hat einen Plan gefasst. Endlich. Unter dem Titel „Für Österreich. Arbeitsprogramm der Bundesregierung 2017/2018“ finden sich, begleitet von wohlgesetzten Einleitungsworten und staatstragenden Unterschriften, allerlei Punkte und Vorhaben zu unser aller Zukunft im Netz. Die Absender heißen Kern, Mitterlehner und Co. – und endlich hat man das Gefühl, dass unsere Regierungsspitze den Reformstau der vergangenen Jahre zumindest erkannt hat. Und eine gewisse Chance des Machterhalts für die etablierten Strukturen in Managementaktionismus wittert. Dass viele dieser Themen schon im Arbeitsprogramm 2013 standen – darüber sei hier hinweggesehen. Oder doch nicht? Durch das demonstrative Einsetzen von Arbeitsgruppen allein wird's mit der Zukunft nicht klappen. Die lautstarke Ansage, „weltweiter Vorreiter in der neuen 5G-Technologie“ werden zu wollen, muss mit entsprechenden Finanzmitteln und Investitionsvorteilen unterfüttert werden – bislang hat der Staat die Provider vor allem als Melkkuh bei Frequenzauktionen und als Sponsoren der Politik gebraucht. Generell gilt es, darüber nachzudenken, wie weit ein gesellschaftlicher Rahmengeber überhaupt in das freie Spiel kommerzieller, untereinander heftig konkurrierender Anbieter eingreifen muss. Wirklich wunderlich wird es aber, wenn Selbstverständlichkeiten zu Wundermitteln umgedeutet werden. Unter dem – per se schon bemühten – Schlagwort Schule 4.0 werden etwa allen Schülern der Republik Österreich, real verwaltet von den Länderbürokratien, Breitband-WLAN und „adäquate digitale Endgeräte“ (Tablets, Laptops etc.) versprochen. Heißa! Gilt ab der fünften oder auch erst neunten Schulstufe, dafür aber auch gleich für die Lehrer. Schon in den Volksschulen soll so – die Widersprüchlichkeiten der Planspiele vermag ich hier nicht aufzulösen – eine „digitale Grundbildung“ inklusive „Medienbildung“ vermittelt werden. Sorry to say: Wer heute Kinder oder Jugendliche unterrichtet und keinen Laptop besitzt (oder zumindest einen Heimcomputer), hat sich selbst disqualifiziert. Da derlei längst kein Beweis einer progressiven Technikverliebtheit ist, sondern ein Mittel zur Alltagsbewältigung. Und Lebensrealität jedes Sechs- bis Achtzehnjährigen. Ich fürchte, bei derartiger Hinterwäldlerei – ist das wirklich alles, was man programmatisch am Kasten hat? – zündet dann auch ein frisch eingerichtetes „Future Learning Lab“ nicht mehr den Nachbrenner.

Mehr unter http://groebchen.wordpress.com



[NB5NR]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2017)