Diese Kolumne ist schwierig zu schreiben. Zu leicht gerät man in Misanthropie, Defätismus, ewige Nörgelei. Deswegen ein paar klare Worte vorweg: Ich bin für Investitionen in die Zukunft. Das fängt bei Kindergärten an und endet keinesfalls bei Bausparverträgen. Eher schon bei tunlichst dingfesten Überlegungen zu Maschinensteuern, bedingungslosem Grundeinkommen, smarten Technologien und (r-)evolutionären Arbeitsmodellen. Nun wird, so scheint es, aktuell die Zukunft (oder zumindest ihre helle, glänzende Variante) durch kaum etwas trefflicher symbolisiert als durch Start-ups. Politik, Wirtschaft und Medien buhlen um diese Agglomerationen junger, nach Fortschritt und Erfolg hechelnder Menschen und ihren meist etwas älteren Geldgebern. Schicke Start-up-Zentren, „Talent Gardens“ und Innovationshubs sprießen förmlich aus dem Boden. Allen voran hat Bundeskanzler Kern seine Sympathien bekundet – und die Regierung einen dreistelligen Millionenbetrag freigemacht, der in neue Geschäftsmodelle und zumeist IT-basierte, idealerweise disruptive Entwicklungen investiert werden soll. Startschuss, Baby! Wer beim Goldrausch 4.0 – heute ist alles 4.0, von der Staatsoper bis zum Bildungsmodell – nicht dabei ist, ist sowieso von gestern. Nun mehren sich aber Stimmen – und es handelt sich keinesfalls nur um Wortmeldungen Ahnungsloser und Ewiggestriger –, die die ungebremste Start-up-Euphorie hinterfragen. Einerseits weisen sie darauf hin, dass kein Land seine Entrepreneure so sehr fördert wie Österreich. Das zentrale Problem für diesen seltsamen Staats-Start-up-Boom scheint zu sein: Private Investoren halten sich zurück. Weitgehend. Warum? Meine These lautet: da im Land der Beamten, Kämmerer und perpetuierten k. u. k. Beharrlichkeit der Drang auf den Markt verdächtig ist. Erfolg am Ende erst recht. Da könnt ja jeder kommen. Andererseits finden sich selbst in der hiesigen Start-up-Szene zunehmend kritische Selbstreflexionen. Ohne reale, deutliche Verbesserung der investitionshemmenden, innovations- und arbeitsfeindlichen Grundbedingungen in diesem Land – und das gilt für Start-ups genauso wie für nicht geförderte Kleinunternehmen, Geschäftstreibende und KMU-Selbstausbeuter – wird es nicht gehen. Noch freut man sich über wohlgesetzte Worte, bunte PR-Leuchtraketen und vereinzelte Erfolgsmeldungen. Die alte Tante Nachhaltigkeit wird bislang auf der Party vermisst.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)