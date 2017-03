Nokia 3310 in Putin Gedenkversion

In Barcelona sorgte die Neuauflage des Nokia 3310 für Warteschlangen am Stand von Nokia HMD. Ein Unternehmen, das zum Teil zu Auftragshersteller Foxconn zählt, konnte mit dem Feature-Phone den Big-Playern die Show stehlen. Nach 17 Jahren ist das GSM-Handy in China noch immer ein Verkaufsschlager. Auf Internet-Plattformen werden die Geräte für 13 bis 17 Dollar verkauft. Die neue, überarbeitete Version kostet 50 Euro. Es geht aber noch deutlich teurer.

Der Hersteller Caviar hat das Nokia 3310 von HMD mit dem Konterfei des russischen Staatschefs Vladimir Putin verziert. Der Einsatz von Gold und Glitzersteinen darf natürlich auch nicht fehlen. Der Preis von umgerechnet 1600 Euro muss für ein Feature-Phone auch gerechtfertigt werden können. Nokia 3310 Reloaded - Die Neuauflage in Bildern

Das Nokia 3310 ist nicht das erste Gerät, das eine Spezialbehandlung zu Ehren des russischen Staatsoberhaupts von Caviar bekommen hat. Auch die Apple Watch 2, das iPhone 7 können dort in den Spezial-Editionen erstanden werden.

(bagre)