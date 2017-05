A1 erhöht die Preise für zahlreiche Produkte

Der österreichische Marktführer bei Festnetz und Mobilfunk, die A1 der teilstaatlichen börsenotierten Telekom Austria (TA), erhöht ab 1. August die Preise für mehrere Festnetz-Produkte und ab 3. Juli auch die Preise für einige ältere Mobilfunktarife. Sie begründet dies mit der durch die starke Internetnutzung in den vergangenen Jahren "enorm" gestiegenen Datenmenge.

Bedingt durch datenintensive Dienste wie Video-Streaming oder HD-Fernsehen sei die benötigte Datenmenge von 2010 bis 2016 um mehr als 700 Prozent gestiegen, so A1 am Dienstag in einer Aussendung. Im Mobilfunknetz habe sich die Datenmenge allein von 2015 und 2016 verdoppelt. "Um auch langfristig zuverlässige Datenübertragungen in Spitzengeschwindigkeiten sicherzustellen, passt A1 die Tarife an", so das Unternehmen.

Kunden, die ein A1 Internetprodukt zum Aktionspreis von 19,90 Euro pro Monat angemeldet haben, müssen künftig 22,90 Euro pro Monat bezahlen.

Das Monatsentgelt der A1 Glasfaserpower 16 Internet-Option (für Vertragsverhältnisse, die vor dem 1. Februar 2015 abgeschlossen wurden) wird von 5,90 Euro auf 6,90 Euro erhöht.

Das Aktionsgrundentgelt für die A1 Kombi wird um 3 Euro pro Monat erhöht.

Weiters wird das Grundentgelt für die A1 Mediabox von 2,90 Euro pro Monat auf 3,90 Euro pro Monat erhöht.

Kunden, die A1 Start nutzen, müssen künftig um 2 Cent pro Minute mehr bezahlen.

Die Festnetz-Verbindungsentgelte werden auf 9,9 Cent pro Minute angehoben.

Zusätzlich werden die Preise für einige ältere Mobilfunkprodukte ab 3. Juli um 2,20 Euro pro Monat angehoben. Das betrifft laut A1 rund sechs Prozent der Kunden. Die Go! Tarife, die es seit 2013 gibt, sind davon nicht betroffen.

Vertragsverhältnisse mit dem Zusatz "auf die Dauer der Vertragslaufzeit" oder ähnlich sind von den Preisanpassungen ausgenommen.

Kunden werden schriftlich informiert

Alle betroffenen Kunden werden in den kommenden Wochen schriftlich über die Preisanpassungen informiert.

Allen betroffenen Kunden kommt aufgrund der durch A1 einseitig erfolgten Vertragsänderung ein Sonderkündigungsrecht zu. Sie können bis zum Inkrafttreten der Änderung kostenlos kündigen. Weitere Informationen gibt es unter www.A1.net/preise-neu .

(APA)