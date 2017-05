Kulthandy Nokia 3310 ab sofort wieder auf dem Markt

Das Nokia 3310 ist wieder da - die Neuauflage ist ab dem heutigen Montag in Österreich auf dem Markt. Das Handy, das sich optisch stark am Original orientiert, wird in den Farben rot, gelb, dunkelblau und grau angeboten. Neben dem Spiel "Snake" kehrt mit dem neuen 3310 auch der typische Klingelton zurück. Ohne Vertrag kostet das Mobiltelefon 59 Euro. Auch A1 und T-Mobile wollen das Handy ins Sortiment aufnehmen. Entwickelt wurde die Neuauflage vom finnischen Anbieter HMD Global, der von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern gegründet wurde.



Die "Presse" hat die Neuauflage des Nokia-Klassiker bereits auf dem Mobile World Congress in Barcelona genauer unter die Lupe genommen: Nokia 3310 Reloaded - Die Neuauflage in Bildern

Das Interesse an der 3310-Neuauflage ist groß. schon vor 17 Jahren konnten die Finnen mit dem Original überzeugen. Insgesamt wurde das Nokia 3310 mehr als 126 Millionen Mal verkauft, bevor elf Jahre später die Produktion eingestellt wurde.

Der einstige Handy-Weltmarktführer Nokia hatte schon mit dem Beginn der modernen Smartphone-Ära immer mehr Boden an Apples iPhone und Telefone mit dem Google-System Android verloren. Die Übernahme des Handy-Geschäfts durch Microsoft half auch nicht: Nokia rutschte in die Bedeutungslosigkeit ab und die Marke verschwand vom Markt. Inzwischen kehrten die Namensrechte wieder zu dem finnischen Konzern zurück, der sie an die Firma HMD weiterreichte.

(Red./APA)