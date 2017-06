Amazon will sich nochmal in den Smartphone-Markt stürzen

Am 18. Juni 2014 präsentierte der Online-Versandhändler sein erstes Smartphone. Die Euphorie war groß und auch das Interesse. Doch das 4,7 Zoll große Gerät versprach zu viel. Die Kamera hätte Produkte erkennen sollen und den User direkt zum gewünschten Artikel auf Amazon weiterleiten. So die Theorie. Die Praxis war eine andere und die führte zu teils sehr amüsanten Testberichten und zum größten Flop für Amazon. Es wird davon ausgegangen, dass nur 35.000 Stück von dem Gerät verkauft wurden. Nach drei Jahren wagt sich Amazon aber erneut an das Thema und arbeitet US-Berichten zufolge an einem neuen Gerät. Um sich ausreichend vom fehlgeschlagenen Erstlingswerk zu distanzieren, soll das neue Gerät "Ice" heißen.

Da der Smartphone-Markt in den USA und auch in Europa stark umkämpft ist, will sich Amazon dieses Mal eher auf Schwellenländer konzentrieren und entwickelt daher auch ein günstiges Einsteigergerät. Den vagen Informationen zufolge soll das Gerät 5,2 - 5,3 Zoll groß sein und einen zwei Gigabyte großen Arbeitsspeicher haben. Der interne Speicher ist mit 16 Gigabyte ebenfalls knapp bemessen. Dem zur Seite soll ein Snapdragon 435 Prozessor von Qualcomm stehen. Eine 13-Megapixel-Kamera soll ebenfalls mit an Bord sein.

Im Gegensatz zum Fire-Phone soll es nicht mit dem Amazon-Betriebssystem Fire OS ausgestattet sein, sondern mit Android und all seinen Diensten. Und das obwohl alle technischen Amazon-Produkte mit dem hauseigenen, überarbeiteten Android-Betriebssystem Fire OS ausgestattet sind. Dieser Schritt könnte auch zur Folge haben, dass auf dem Smartphone Amazons Assistent Alexa nicht integriert sein wird.

Es könnte sein, dass Amazon gemeinsam mit dem Smartphone auch als Mobilfunkbetreiber an den Start gehen könnte. Gerüchten zufolge plant Amazon bereits seit geraumer Zeit den Start als MVNO in Deutschland.

(bagre)