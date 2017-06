Samsung verschickt Spiele-Werbung via Push-Nachrichten

Amazon verkauft seine e-Reader vergünstigt mit sogenannten Spezialangeboten. Das sind Werbungen, die am Sperrbildschirm angezeigt werden. Diesen Deal gehen Kunden wissentlich ein, um Geld bei der Hardware zu sparen. In den letzten Jahren hat sich zwischen Anbietern und Kunden ein Gegengeschäft entwickelt: Einen Dienst gratis nutzen, aber dafür bekommt man Werbung vorgesetzt. Ein Deal, der beide Seiten mehr oder weniger zufriedenstellt. Auf wenig Gegenliebe stößt es dann, wenn Samsung einfach ungefragt Push-Benachrichtigungen an die Geräte verschickt, um den Gaming-Service zu bewerben.

Auf Reddit beschwerte sich unter anderem ein Nutzer, dass er nicht 1000 Dollar bezahlt habe, um dann mit Werbung bombardiert zu werden. Samsung hat nämlich ein Update eingespielt, das jene Nutzer, die den Gaming-Optimizing-Service aktiviert haben, mit Push-Nachrichten über neue Spiele zwangsbeglückt.

Der Service dient eigentlich dazu, den Akku zu schonen und Hintergrundaktualisierungen während des Spielens zu unterbrechen. Mit dem Update ist voreingestellt, dass Nutzer den Benachrichtigungen zustimmen. Deaktivieren lässt sich dieser Service in der App des Game Launcher. Betroffen sein sollen vor allem Galaxy S7 und S8 Besitzer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung ungefragt Werbung auf die eigenen Geräte bringt, um Dienste zu bewerben. Bereits 2015 wurde der Verkaufsstart des Galaxy S6 Edge auf älteren Geräten per Push-Nachricht beworben. Auch damals zog der Hersteller bereits den Ärger und Spott der Nutzer auf sich.

(bagre)