Samsung bringt den Game Boy zurück

Ein graues Kasterl, später auch in Farbe mit einem Steuerkreuz und zwei Knöpfen auf der rechten Seite und einem winzigen Bildschirm. Das Objekt der Begierde eines jeden Kindes. Vor 30 Jahren sorgte der Game Boy für Ruhe auf langen Autofahrten und erbitterten Kämpfen zwischen Geschwistern, wenn nur einer vorhanden war. Mit der NES Classic Mini hat Nintendo eine Retro-Welle ausgelöst, die man sonst nur aus anderen Bereichen kennt. Nach dem Konsolenklassiker kommt jetzt auch der Game Boy in adapter Version wieder auf den Markt. Noch dieses Jahr soll der Smartphone-Aufsatz erhältlich sein.

Dabei fing alles als ein Aprilscherz an, brachte aber in den Internetsphären eine Euphorie an den Tag, mit dem die Verfasser des Scherzes nicht gerechnet haben. Der "Smartboy" wurde 2015 von der in Los Angeles ansässigen Firma Hyperkin für das iPhone angekündigt.

Einem Bericht des Magazins Curved.de zufolge soll Samsung sich jetzt die Lizenzen für den Aufsatz gesichert haben, um es als Zubehör für die Galaxy-Geräte zu verkaufen.

Funktionieren soll der Game-Boy-Aufsatz über USB-Typ-C. Damit auch wirklich Retro-Gefühle aufkommen, sollte man schon jetzt im Keller oder am Dachboden zu kramen beginnen, denn der Aufsatz lässt sich mit den alten Spielen spielen. Die Kassetten vom Game Boy, Game Boy Colour und Game Boy Advance passen, ansonsten ist der Smartboy mit Apps und Spielen aus dem Play Store kompatibel.

Der Preis soll bei 50 Euro liegen und gegen Ende des Jahres in den Verkauf kommen. Vorerst sei aber nur ein Marktstart in den USA und in Korea geplant.

>>> curved.de

(bagre)