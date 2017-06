Samsung bringt Galaxy S8 Duos auf den Markt

Im März präsentierte Samsung das Galaxy S8 und das S8 Plus. Nun bekommen die beiden Geräte einen weiteren Ableger mit einer Dual-SIM-Funktion. Das Smartphone S8 Plus Duos soll sich damit speziell an die Bedürfnisse von Menschen wenden, die berufliche und private Daten getrennt halten, aber nur ein Gerät verwenden wollen.

Das Galaxy S8+ DUOS ist ident mit dem Galaxy S8+ und verfügt über die gleiche Ausstattung: rahmenloses Display mit einer Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll, einer Quad HD-Auflösung sowie einer 12-Megapixel-Kamera. Der einzige Unterschied ist, dass das Galaxy S8+ Duos mit einem sogenannten Hybrid-Kartenslot ausgestattet, welcher die gleichzeitige Nutzung von zwei SIM-Karten zulässt.

Dies ermöglicht etwa eine flexible Nutzung des Smartphones zu Business- und Privatzwecken gleichzeitig. Der Samsung Secured Folder – oder im Fall eines B2B Modells der KNOX Container – gewährleisten, dass private und berufliche Daten stets sauber getrennt bleiben. Alternativ kann der zweite Kartenslot aber auch für microSD-Karten mit bis zu 256 Gigabyte Speicher genutzt werden.

Vorerst ist die neue S8-Version nur in Samsungs sogenannten Experience-Stores erhältlich.

