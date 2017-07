Essential Smartphone des Android-Vaters lässt auf sich warten

Lange war es still um Andy Rubin gewesen, bis er sich Ende Mai mit seinem Unternehmen wieder zurück in die Medien wagte und sein erstes Smartphone präsentierte. Ein High-End-Gerät, das sich mit den aktuellen Topmodellen von Apple, Samsung sowie natürlich auch Google messen kann und soll. Anfang dieses Monats hätte das Gerät an die ersten Besitzer ausgeliefert werden sollen. Das ist aber nicht der Fall und Andy Rubin ist samt Team auf Tauchstation. Anfrangen von Cnet sowie auch Business Insider blieben unbeantwortet. Man kann nur raten, wobei ein Grund auf der Hand liegt.

Die nicht kommunizierten Verzögerungen könnten an einer Unterlassungsaufforderung der Firma Spigen zugrunde liegen. Das auf Hüllen und Zubehör spezialisierte Unternehmen hat eine Serie am Markt, die den Beinamen Essential trägt und auch die Markenrechte dafür inne hat. Danny Rubin scheiterte bis zuletzt, den Namen sich rechtlich zu sichern.

Mit Bestellungen sollte man also noch warten. Bis das Gerät tatsächlich verfügbar ist und dann voraussichtlich unter anderem Namen, könnte also noch dauern.

(bagre)