Facebook Messenger bald mit eingeblendeter Werbung

Es war nur eine Frage der Zeit. Seit Facebook den Messenger ausgegliedert hat und auch als eigene App anbietet, wurde darüber diskutiert, wann die erste Werbung ausgespielt wird. Seit Anfang des Jahres wird in Australien das neue Modell bereits getestet. Schon in den kommenden Tagen sollen die weltweiten Werbepartner die Beta-Version von Facebook Messenger Ads erhalten. Im nächsten Schritt werden nach und nach die Nutzer mit den Werbeeinblendungen konfrontiert sein. Bis es bei allen Messenger-Usern so weit ist, werden noch einige Monate vergehen.

Facebook hat sich relativ gesehen, lange Zeit mit der Einführung Zeit gelassen, denn immerhin nutzen mittlerweile 1,2 Millionen Menschen regelmäßig die Chat-App. Die besten Alternativen zum Facebook-Messenger

(bagre)