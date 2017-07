Microsoft trägt Windows Mobile zu Grabe

Microsoft-Chef wirbt seit Monaten mit einem "ultimativen Gerät", das Smartphones neu definieren soll. Indes wird Windows Phone endgültig zu Grabe getragen. Nicht nur von den Usern, die keine Windows-Smartphones mehr kaufen, sondern von Microsoft selbst. Das Betriebssystem Windows Phone 8.1 wird nicht mehr länger unterstützt.

Der Support, also die Bereitstellung von systemkritischen und sicherheitsrelevanten Updates, wird eingestellt. Das noch relativ junge OS wurde im Frühjahr 2014 vorgestellt und war ab Sommer 2014 auf den ersten Geräten erhältlich. Nur ein Jahr später wurde Windows 10 Mobile vorgestellt. Aber auch hier hat der Support ein Ablaufdatum. Bereits Ende 2018 sollen keine Updates mehr für die Smartphones mit Microsofts aktuellstem Betriebssystem ausgespielt werden.

Zu spät für eine Neustart?

Mit nur einem Prozent Marktanteil ist Microsoft alles andere als ein wichtiges mobiles Betriebssystem. Dass die Einstellung des Supports aber auch gleichzeitig das Ende für Windows Mobile bedeutet, ist nicht gesagt. Satya Nadella hat in einem Interview vor wenigen Monaten angekündigt, dass Entwickler bereits auf Hochtouren damit beschäftigt seien ein neues Betriebssystem auf den Weg zu bringen.

"Wir wollen nicht vom Neid darauf angetrieben werden, was andere haben", erklärte er im Interview. Es sei vielmehr die Antwort auf die Frage zu finden "Was können wir bringen?" Und dabei geht es in erster Linie um Geräte, die an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst sind. Es gehe darum, wie Kunden ihre Geräte einsetzen. Ob Microsoft eine Chance hat, sich gegen Android und iOS am Markt zu bewähren. Mit den Lumia-Geräten ist es ihnen offensichtlich nicht gelungen.

(bagre)