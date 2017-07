In der Formel 1 wird ab dem nächsten Rennen gesnappt

Die Formel 1 arbeitet ab diesem Rennwochenende mit der mobilen Videoplattform Snapchat zusammen. Via Snapchat "Our Stories" soll am Sonntag vom Rennen in Silverstone (Start 14.00 Uhr MESZ) berichtet werden können, teilte die Königsklasse des Motorsports am Donnerstag vor dem Grand Prix von Großbritannien mit.

Die Partnerschaft sei Teil der Formel-1-Strategie, den Sport auf mehreren digitalen Plattformen zu entwickeln, hieß es in der Mitteilung. Auch bei den Rennen in Singapur, Japan, den USA, Mexiko, Brasilien und beim Finale in Abu Dhabi soll Snapchat zum Einsatz kommen.

Die neue Formel-1-Führung unter Bernie Ecclestones Nachfolger Chase Carey arbeitet mit Hochdruck an der Erschließung weiterer digitaler Märkte. Ecclestone hatte diesem Bereich sowie insbesondere den sozialen Netzwerken nie Beachtung geschenkt und sie eher verspottet.

Snapchat startete 2012. Anders als bei WhatsApp - das zu Facebook gehört - werden die versendeten Nachrichten oder Fotos nach einer gewissen Zeit wieder gelöscht, was viele Nutzer zu schätzen wissen. Das Unternehmen nimmt vor allem mit Werbung Geld ein und konkurriert direkt mit Google und Facebook. Neben der App produziert das Unternehmen auch eine tragbare Kamera ("Spectacles") in Form einer Sonnenbrille.

(APA/DPA)