Facebooks Videos den Ton abdrehen

2014 führte Facebook mit einem Design-Update auch Autoplay ein. Videos werden seit jeher automatisch in den Newsfeeds der Nutzer abgespielt; zumindest ohne Ton. Diesen Luxus gönnt Facebook seinen Nutzern nicht länger. Seit kurzem werden Videos mit voller Beschallung abgespielt. Sehr zum Leidwesen vieler Nutzer, wie man auf Twitter nachlesen kann.

Einerseits merkt man durch die akustische Reizüberflutung erst, wieviele Videos mittlerweile im Newsfeed angezeigt werden. Guardian-Journalist Charles Arthur bezeichnet das neue "Feature" von Facebook als "nutzerfeindlich". Auf Twitter, ein beliebtes Netzwerk, um sich über andere Plattformen zu beschweren, lässt nichts darauf schließen, dass die neue Funktion sehr beliebt ist. Aber laut Facebook wurde die neue Funktion nur eingeführt, weil es so positives Feedback in der Testphase gab. Wobei das Unternehmen nicht genauer ausführte, wer sich über die neue Funktion so sehr freute.

Auf jeden Fall lässt sich die Einstellung in iOS und Android aber auch deaktivieren. Ähnlich wenige Schritte führen auch bei Android zum Stopp des automatischen Abspielen von Videos. Unter Einstellungen befindet sich der Punkt "Video Autoplay". Sobald man dieses anklickt kann man es deaktivieren. In iOS muss man dafür hingegen in die Systemeinstellungen des Geräts selbst. Dort werden einem alle installierten Anwendungen angezeigt. Sobald man die Facebook-App ausgewählt hat, werden einem direkt darunter die Einstellungen angezeigt. Ab hier gleichen sich wieder Android und iOS in der Vorgehensweise.

(bagre)