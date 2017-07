Samsung präsentiert Ende August das Galaxy Note 8

Samsung wird das Galaxy Note 8 am 23. August 2017 auf einem Event in New York vorstellen, das geht aus einer Einladung Samsungs mit eindeutigen Hinweisen hervor: So heißt es darin, es werde ein Gerät für alle, die "Großes mit ihrem Telefon vorhaben", präsentiert. In einem kurzen Video zeichnet der S-Pen des Note 8 die Konturen eines Smartphones. Schon jetzt gibt es Gerüchte, wie das Galaxy Note 8 aussehen wird. Außerdem soll es sechs statt bislang vier Gigabyte RAM verfügen. Laut "Engadget" soll die Akkukapazität geringfügig sinken, um Überhitzungsprobleme zu vermeiden. Das Smartphone soll über eine Dual-Kamera verfügen, der S Pen soll einer Überarbeitung unterzogen worden sein.

Der Vorgänger Note 7, der im August 2016 präsentiert wurde, führte nach einer Serie von Explosionen und einer beispiellosen Rückholaktion auf, die mit einer kompletten Einstellung des Galaxy Note 7 endete. Beim neuen Modell will man die Fehler aus der Vergangenheit ausmerzen. Bereits beim Galaxy S8 wurde ein verschärftes Sicherheitsprotokoll angewendet, das sich vor allem durch ein intensiveres Testen des Akkus ausgezeichnet haben soll.

Die Präsentation des Note 8 in der Park Avenue Armory in New York City wird per Livestream übertragen.

Find out what it means to do bigger things on 08.23.2017. pic.twitter.com/xsbqdP0QBM — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 20. Juli 2017

>>> Bericht auf "Engadget"

(Red.)