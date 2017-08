iPhone 6 ab sofort bei Hofer erhältlich

Ab 23. August ist das iPhone 6 (32 GB Speicher) beim Lebensmitteldiskonter erhältlich, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. "Hofer bietet das iPhone 6 ohne Vertragsbindung und offen für alle Netze an", heißt es in der Aussendung. Angeboten wird das Gerät für 349 Euro. Das ist deutlich günstiger als bei andern Anbietern. Laut geizhals.at ist bei anderen Händlern ab 390 Euro erhältlich.

Hofer bewirbt mit den iPhone-Kampfpreisen auch seine Mobilfunktarife. Aktuell kosten die Tarife zwischen 10 und 14 Euro. Seit Start hat das Unternehmen 720.000 Kunden gewinnen können. Außerdem kam durch den MVNO-Anbieter (das Netz wird von T-Mobile gemietet) wieder Bewegung in den heimischen Mobilfunkmarkt. Die Tarife wurden günstiger und die Angebote umfassender.

Bereits mit dem iPhone 5C erreichte Hofer viele Kunden.

