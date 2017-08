iPhone 8 soll am 12. September vorgestellt werden

Wie schon viele Details zuvor, ist jetzt anscheinend auch der Präsentationstermin des iPhone 8 durchgesickert. So wie es aussieht, werden Nutzer sich den 12. September rot im Kalender anstreichen können.

Statt wie bisher am ersten Dienstag im September das Weihnachts-Lineup zu präsentieren, verschiebt sich der Termin um eine Woche. Der Blog "Mac4Ever" soll aus Mobilfunker-Kreisen das Datum erfahren haben sowie auch den Verkaufsstart. Hier hält sich Apple an seine eigenen Traditionen. Zehn Tage nach der Vorstellung soll das Gerät am Markt erhältlich sein.

Der spätere Termin steht laut den Bloggern von "Mac4Ever" im Zusammenhang mit den Produktionsproblemen. Angeblich ist Apple über jeden weiteren Tag Galgenfrist froh; für die Entwicklung. Der koreanischen Zeitung "Korea Herald" zufolge soll die Massenproduktion des iPhone 8 überhaupt erst Mitte September beginnen.

So soll das iPhone 8 den aktuellen Gerüchten zufolge aussehen: Schließen – (c) Die Presse/Gregor Käfer

>>> mac4ever

(bagre)