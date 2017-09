Am 12. September enthüllt Apple drei neue iPhones

Am 12. September wird Apple zum zehnten Mal in Folge eine neue iPhone-Generation vorstellen. Der Mitbewerb hat seine Geräte für die kommende Weihnachts- und Geschenke-Saison bereits vorgestellt. Es gab in den vergangenen Monaten und Wochen viele Gerüchte zu dem bevorstehenden Event. Denn mit Sicherheit lässt sich Apple einiges einfallen, diese Pressekonferenz mit ein paar Highlights zu spicken.

Eine Premiere ist, dass Apple erstmals in den Apple Park in Cupertino lädt. Die Konferenz findet im erst kürzlich eröffneten Steve Jobs Theatre statt. Ein Handy ist dem US-Unternehmen zu so einem Jubiläum anscheinend nicht genug. Denn mittlerweile scheint fix, dass drei Geräte vorgestellt werden.

Seit Monaten wird über die Funktionen und das Design des iPhone 8 diskutiert und gerätselt. Dabei wurde fast übersehen, dass Apple die Zwischenserie unter den Tisch fallen lässt. Doch nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass Apple ein iPhone 7s sowie iPhone 7S Plus vorstellen wird und als besonderes Highlight, das iPhone 8.

Auch eine Apple Watch ist im Gespräch. Dabei soll die Uhr über ein LTE-Modul verfügen, wodurch eine Bluetooth-Anbindung an das Smartphone nicht mehr notwendig wäre. Das Problem hierzulande ist, dass es noch keine Standardisierung bezüglich eSIM-Karten gibt.

Am 12. September um 19 Uhr wird das Event beginnen und kann wie gewohnt von Apple-Geräten via Livestream mitverfolgt werden. Auch Windows-User mit dem Browser Edge werden Zugang haben. "Die Presse" wird wieder live ab 18:30 darüber berichten.

(bagre)