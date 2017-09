Hofer bringt 3D-Smartphone von ZTE um 139 Euro

Das Smartphone aus der Blade-Serie von ZTE gibt es ab kommenden Donnerstag in den Hofer-Filialen um 139 Euro. Das Gerät kann auch online erworben werden. "Das ZTE Blade V8 Lite bietet attraktive Features zu einem unschlagbaren Preis und ist das perfekte Smartphone für die Millennials-Generation", sagt Ao Wen, Geschäftsführer von ZTE Devices Westeuropa. Dabei hebt der Geschäftsführer vor allem die Kamera-Ausstattung hervor. Selfies werden mit der 5-Megapixel-Frontkamera geschossen, die Hauptkamera löst mit 8 Megapixel auf. Besonderes Highlight der Kamera ist die 3D-Kamerafunktion.

Das ZTE Blade V8 Lite wurde im Februar beim Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Das nur acht Millimeter dicke Gehäuse beherbergt einen Achtkern-Prozessor, zwei Gigabyte RAM und einen 16 Gigabyte internen Speicher, der per microSD-Karte erweitert werden kann. Ein Fingerprint-Sensor ist ebenfalls mit an Bord; ein Feature, das in der Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Der Akku mit 2500 mAh verspricht ausreichende Ausdauer. Der integrierte Automatikmodus ermöglicht qualitativ hochwertige Fotos.

Im Inneren steckt die volle Power eines MTK 6750 Octa-Core-Prozessors, 3D-Fingerprint-Technologie für absolute Datensicherheit sowie das Android-Betriebssystem Nougat mit der eigenen ZTE-Oberfläche MiFavor 4.2.

>>> Hofer

(Red.)