Jugendapp bringt Schülerausweis aufs Handy

Ein weißer kleiner Ausweis und es war das erste offizielle Dokument, das man fast schon stolz in der Brieftasche mit sich herumtrug. Spätestens nach der Freibad-Saison wies der Ausweis Risse auf und war ziemlich zerfleddert. Spätestens im neuen Schuljahr musste er erneuert werden, wenn er nicht schon eher verloren ging. In Niederösterreich muss man ab diesem Schuljahr einfach noch mehr Acht auf sein Smartphone geben. Denn den Schülerausweis gibt es jetzt als App. Die Jugendapp NÖ, die am Montag in St. Pölten präsentiert worden ist, bietet zahlreiche Funktionen und ist Jugendkarte, -ticket und Schülerausweis in einem. Zu beantragen ist die Jugendapp, die weiters Events, News und Gewinnspiele beinhaltet, bei der Gemeinde oder im VOR-Servicecenter. Die Freischaltung erfolgt über ein SMS mit TAN-Code.

"Verschlüsselte Kommunikation, Hochsicherheitsspeicher und eine Screenshotsicherung sorgen für die entsprechende Sicherheit der Daten", erläuterte Landesrat Karl Wilfing (ÖVP). Er verwies auf bis dato 60.000 Jugendkarten-Besitzer und 1,65 Millionen verkaufte Jugendtickets im Bundesland. Mit dieser neuen Serviceleistung für Jugendliche, die zu 85 Prozent Smartphones haben, sei NÖ "das erste Bundesland mit einer volldigitalen Lösung".

In Bezug auf die Digitalisierung im Bildungsbereich verwies Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP) laut der Aussendung unter anderem auf Investitionen in die Ausstattung an Berufsschulen, interaktive Tafelsysteme, Software für Pflichtschulen und Schulungen. Der Schülerausweis werde in der ersten Pilotphase an 40 Pflichtschulen - auf freiwilliger Basis - in die Jugendapp integriert.

>>>noe.gv.at

(Red./APA)