Deutschland verbietet Verkauf von Puppe Cayla

Nachdem der Verein für Konsumentinformation in Deutschland vor dem Kauf der sprechenden Puppe Cayla gewarnt hat, hat die Bundesnetzagentur nach eingehender Prüfung ein Verkaufsverbot ausgesprochen. In Österreich darf die Puppe weiter auf neue Spielpartner in den Verkaufsregalen warten.

2014 wurde die Puppe vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandes e.V. zum "Top 10 Spielzeug des Jahres" gekürt. Sie ist nämlich keine herkömmliche Puppe, die dadurch glänzt, dass ihre Haare gebürstet werden können, oder sie Mini-Sätze vom Band abspult.

Die kleine Cayla versteht Fragen und antwortet auch darauf. Über eine App (iOS und Android) lässt sie sich steuern. So gut sie auch auf Fragen reagiert und Antworten auf vieles geben kann, so unsicher ist die verbaute Technik. Die Untersuchungen der norwegischen Verbraucherorganisation Forbrukerradet hat ergeben, dass die Bluetooth-Verbindung völlig ungesichert ist. „Dieses Sicherheitsrisiko muss dem Unternehmen schon länger bekannt sein, denn es gibt genug Berichte im Internet, in denen von einem ,Hack‘ der Puppe berichtet wird, z.B. in einem BBC-Beitrag von Jänner 2015. Geändert hat sich aber wenig“, kritisiert Ulrike Docekal vom Verein für Konsumenteninformation (VKI).

Nun hat die Bundesnetzagentur beschlossen, die Puppe aus dem Verkauf zu nehmen. Erschwerend hinzu kam nämlich, dass Stefan Hessel von der Universität Saarland die Puppe auf ihre rechtliche Vereinbarkeit mit dem Telekommunikationsgesetz untersucht. Dabei stellt er fest, dass aufgrund der ungesicherten Kommunikation die Puppe als "verbotene Sendeanlage" einzustufen sei.

In Österreich gibt es keinen derartigen Gesetzespassus, weswegen Cayla weiterhin verkauft werden darf.

(bagre)