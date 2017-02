Die intelligenteste Maschine der Welt sucht einen Job

Watson, der Supercomputer von IBM, weiß viel und lernt schnell. Jetzt soll die künstliche Intelligenz der Industrie helfen, Daten in Gold zu verwandeln – und endlich selbst richtig Geld verdienen. Nicht alle blicken so euphorisch in diese Zukunft wie der US-Konzern.