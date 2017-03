Kultspiel Snake jetzt auch im Messenger spielen

Das Nokia 3310 soll ab April in 47 Ländern erhältlich sein. Bis man sich bei Snake wieder die Finger wund spielen kann, dauert es also noch ein bisschen. Bis dahin gibt es eine Ausweichmöglichkeit. Denn nach Schach kehrt jetzt auch die Schlange zurück in den Messenger.

Das 20 Jahre alte Spiel feierte seine Premiere auf dem Nokia 6610. Im Messenger geht die Schlange wie in seiner Urversion wieder auf Futterjagd. Dabei einen Chatpartner gegen den man antreten möchte, öffnen und auf den kleinen Controller klicken. Snake auswählen und schon geht's los. Mit jedem gefangenen Apfel und Insekt wird die Schlange länger. Drei verschiedene Tempi stehen zur Auswahl. In insgesamt sechs Levels können die User ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

"Das Snake- Game war das populärste Spiel in der Geschichte der Nokia- Handys, es hat das Mobile- Gaming begründet und war 1997 erstmals auf Nokia- Mobiltelefonen verfügbar. Bis heute ist das Spiel hochpopulär - nicht nur, weil es nostalgische Gefühle weckt, sondern auch, weil es für unzählige Handynutzer die allererste Mobile- Gaming- Experience war", so Pekka Rantala, Marketing- Chef von der finnischen Firma HMD Global

Außerdem kann man gegen einen anderen User oder im Verbund mit weiteren Messenger-Usern gegeneinander antreten. Nokia 3310 Reloaded - Die Neuauflage in Bildern

(bagre)