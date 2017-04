Spotify kastriert die Gratis-Version

50 Millionen zahlende Kunden zählt Spotify. Ebenso viele User zählt der Streaming-Dienst bei seiner Gratis-Version. Statt zu bezahlen bekommt der Abonnent Werbung eingeblendet und kann nur im Shuffle-Modus Alben anhören, aber immerhin bekommt er Zugriff auf alle neuen Alben. Doch das soll sich ändern, denn der Anbieter wird künftig neue Alben anfänglich nur in der Premium-Version anbieten. Erst zwei Wochen später sollen dann auch die Gratis-User Zugriff erhalten. Damit beugt sich Spotify dem Druck des weltgrößten Musikkonzerns Universal.

Jeder Künstler selbst soll entscheiden, ob die Alben nur den Premium-Kunden zur Verfügung stehen sollen, oder nicht. In der kostenlosen Version sollen in dieser Zeit dann die Single-Auskopplungen zu hören sein. Der Streaming-Marktführer hatte sich lange gegen Forderungen der Industrie gesträubt, die Premium- und Gratis-Varianten unterschiedlich zu bestücken. Die Plattenfirmen beharren darauf, Hörer stärker in die kostenpflichtige Nutzung zu drängen. Dabei betonen Streaming-Anbieter wie Spotify oder Deezer, Gratis-Versionen seien ein wichtiges Instrument, um Nutzer zu binden, die später auch für Abo-Modelle gewonnen werden könnten. Andere Dienste wie Apple Music oder Napster verzichten dagegen auf eine kostenlose Variante.

Die langfristige Vereinbarung mit Universal Music ist ein Meilenstein für Spotify, der auch den Weg für einen Börsengang des Musikdienstes ebnen könnte. Das Streaming, bei dem Musik direkt aus dem Netz abgespielt wird, entwickelt sich zur wichtigsten Einnahmequelle der Branche und sorgt nach einem Jahrzehnt der Talfahrt auch wieder für ein deutliches Wachstum des Marktes.

(APA/DPA/Red. )