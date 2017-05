Europol gibt nach Cyberattacke vorsichtige Entwarnung

Die europäische Polizeibehörde Europol hat nach der weltweiten Cyberattacke am Montagvormittag vorsichtige Entwarnung gegeben. Eine weitere massenhafte Ausbreitung der Schadsoftware sei offenbar vermieden worden, sagte ein Europol-Sprecher in Den Haag. "Die Zahl der Opfer ist offenbar nicht weiter nach oben gegangen, bisher scheint die Lage in Europa stabil. Das ist ein Erfolg."

Offenbar hätten eine Menge Experten am Wochenende "ihre Hausaufgaben gemacht" und die Sicherheitssysteme aktualisiert. Hacker legten seit Freitag mit einer Schadsoftware namens "WannaCry" weltweit Computer lahm und blockierten zahllose Unternehmen und Behörden - nach Angaben von Europol gibt es mehr als 200.000 Ziele. Experten und Behörden waren davon ausgegangen, dass die Zahl der infizierten Computer steigt, weil am Montag zahlreiche Rechner erstmals nach dem Wochenende wieder hochgefahren wurden.

Der Europol-Sprecher sagte am Montag, noch sei es zu früh um zu sagen, wer hinter der Attacke stecke. "Aber wir arbeiten daran, ein Werkzeug zu entwickeln, um die Schadsoftware zu entschlüsseln."

3500 Mitarbeiter blieben zu Hause

Der französische Autohersteller Renault hat weiter mit den Folgen der Cyber-Attacke zu kämpfen. In einem seiner größten Werke, der Fabrik in der nordfranzösischen Stadt Douai, stand die Produktion deswegen am Montag still. Informatiker seien mit "vorbeugenden Arbeiten" beschäftigt, sagte ein Sprecher.

Sie sollten verhindern, dass sich das Virus von möglicherweise infizierten Rechnern aus weiter verbreite, sagte eine Sprecherin. 3.500 Mitarbeiter blieben am Montag zu Hause. Dienstag früh sollte das Werk wieder öffnen. Andere Werke, in denen Renault am Samstag die Produktion gestoppt hatte, sind bereits wieder angelaufen.

Regierungsmitarbeiter in Bosnien ohne Netzzugang

Die Schadsoftware verschlüsselt Daten. Auf dem Bildschirm erscheint lediglich die Aufforderung, innerhalb von drei Tagen 300 US-Dollar (275 Euro) in der Internet-Währung Bitcoin zu überweisen. Sollte binnen sieben Tagen keine Zahlung eingehen, würden die verschlüsselten Daten gelöscht. In mehreren Ländern warnen Behörden davor, den Geldforderungen nachzukommen, da es keine Garantie gebe, dass die Daten auf den betroffenen Computern tatsächlich wieder freigegeben würden.

In Bosnien ist für die Mitarbeiter der Regierung der Zugang zu den meisten Sozialnetzen am Montag gesperrt geblieben. Es würde sich um Sicherheitsmaßnahmen handeln, berichteten Medien in Sarajevo unter Berufung auf Zvonimir Kutlesa, Generalsekretär der Regierung. Probleme habe es zunächst allerdings keine gegeben.

Nachdem anfänglich der Zugang zu Facebook, Twitter, Instagram und Youtube blockiert worden war, wurde der Zugang zu Facebook später wieder freigegeben, hieß es in Medienberichten. Nach Angaben der europäischen Polizeibehörde Europol wurden mindestens 200.000 Computersysteme von der jüngsten Hackerattacke getroffen.

(APA/AFP)