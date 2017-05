2000 Euro Strafe für irreführende Emojis

Geschriebene Sprache hat immer den Nachteil, dass sie vom Empfänger falsch verstanden werden kann. Emojis können dabei helfen, den Text in den richtigen Kontext zu setzen. Doch falsch verwendet, können Emojis nicht nur den Leser verwirren, sondern auch zu saftigen Strafen führen. Das zeigt ein kurioser Fall aus Israel, in dem eine Frau zu einer Strafe von umgerechnet 2000 Euro verurteilt wurde.

Wie die israelische Webseite Room404 berichtet, hat ein Vermieter eine potenzielle Mieterin aufgrund einer SMS geklagt. Sie hat in einer Textnachricht mit vielen Emojis ihr Interesse an der angebotenen Wohnung bekundet.

"Guten Morgen. Am Haus interessiert. Müssen nur die Details diskutieren", erklärte sie in der Nachricht. Unterstützt mit einer Tänzerin, Sektflasche, zwei Playboy-Bunnies und einem Eichhörnchen. Daraufhin, so der Kläger vor Gericht, habe er die Anzeige entfernt. In weiteren SMS wurde vereinbart, den Mietvertrag aufzusetzen. Kurz darauf habe sich die Frau aber nicht mehr gemeldet und auch nicht mehr auf die Nachrichten des Vermieters reagiert. Schließen – Room404

Vor Gericht ging es primär um die Frage, ob durch die SMS und vor allem durch die Emojis ein Vertrag zwischen beiden Personen entstanden ist. Dem Richter zufolge nicht direkt, aber dennoch wurden die Nachrichten als täuschende Absicht verfasst. Das kommt die Frau nun auch teuer zu stehen. 8000 Schekel, umgerechnet 2000 Euro muss die Frau Schadenersatz zahlen.

(bagre)