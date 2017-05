In-App-Käufe durch Kinder - Amazon zahlt 70 Millionen Dollar zurück

Vermeintlich kostenlose Apps können sich schnell als kostspieliges Vergnügen entpuppen. Besonders bei Spielen, die für Kinder konzipiert sind, gab es für so manche Eltern eine böse Überraschung am Ende des Monats, wenn die Telefonrechnung per Post eintrudelte.

In den USA befand 2016 ein Gericht, dass Amazon mehr die Verantwortung dafür trage, dass Kinder diese In-App-Käufe tätigen als die Eltern. Amazon hätte technische Möglichkeiten Sicherheitsmechanismen einzuspielen, um eine Pin-Abfrage durch die Eltern zu verlangen, um ungerechtfertige und unerlaubte Abbuchungen durch Kinder zu verhindern. Amazon verlange aber innerhalb von Apps keine weiteren Berechtigungen für Einkäufe.

Wie auch schon Apple und Google muss Amazon dafür bezahlen. In den USA beläuft sich das Refundierungsbudget auf 70 Millionen Dollar. US-Kunden können sich über einen Link auf der Amazon-Webseite darüber informieren, ob sie Forderungen laut den gerichtlichen Bestimmungen haben. Viele Kunden sollen auch direkt von Amazon per E-Mail kontaktiert werden.

>>> CNN.

(bagre)