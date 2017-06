Das steckt wirklich hinter dem "Määh"

Wer nicht mit den Fähigkeiten eines Doktor Dolittle gesegnet ist, hat es bei der Kommunikation mit Vierbeinern schwer. Mit einem Computerprogramm, der auf einem Algorithmus aufbaut, der wiederum auf 500 Fotos von Schafen beruht. Ziel ist es, die Gesichter der Tiere zu analysieren. Ihre Mimik soll laut der Cambridge-Universität Aufschluss über den Gesundheitszustand geben.

Über das Analysetool sollen Landwirte schneller erkennen können, ob es kranke Schafe in der Herde gibt, oder ob aus unbekannten Gründen Nervösität in der Gruppe herrscht. Bauern könnten so in Zukunft schneller auf die Verletzungen und Krankheiten reagieren.

Dem leitenden Professor des Informatiklabors der Cambridge-Universität basieren die Forschungen auf Aussagen des Verhaltensforschers Charles Darwin, der sagte, dass "Tiere und Menschen Emotionen mit ähnlichen Verhaltensmustern ausdrücken".

Für das Programm wurde daher das Schmerzverhalten von Menschen analysiert und auf den Menschen übertragen. Das Analysetool soll jetzt weiter ausgebaut werden und auf andere Tiere übertragen werden.

