Polizei sucht Freiwillige für Gesichtserkennung

Die deutsche Bundespolizei ist auf der Suche nach Freiwilligen, die ihre Gesichtsdaten zur Verfügung stellen. Als Entschädigung bekommen die Teilnehmer einen 25-Euro-Shopping-Gutschein und nehmen an der Verlosung von "drei attraktiven Hauptpreisen" statt.

In einem sechsmonatigen Testverfahren für intelligente Videotechnik werden 275 Personen gesucht. Am Bahnhof Berlin Südkreuz soll das Gesichtserkennungsprogramm eingesetzt werden. Vornehmlich werden Personen gesucht, die im Idealfall mehrmals täglich an eben jenem Bahnhof sind. Die Testpersonen erhalten während der sechs Monate einen Transponder in der Größe einer Kreditkarte.

All jene die teilnehmen, versichert die Polizei, dass die Daten nach einem Jahr gelöscht werden. Außerdem sollen Reisende die Möglichkeit haben, den markierten Erfassungsbereich für die Gesichtserkennung umgehen zu können.

