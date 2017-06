Ein smarter, duftender Kleiderbügel

Es gibt Momente, da sollte man Kleidung waschen, aber es ist einfach keine Zeit dafür. Manchmal will man auch einfach nur sein Sakko zwischen zwei Termin im Büro aufhängen und nicht das Gefühl haben, dass man in schmutzige, verschwitzte Kleidung schwitzt. Normalerweise hängt für solche Fälle eine zweite Garnitur im Büro. Wenn es nach Panasonic geht, soll dort in Zukunft einfach nur ein Kleiderbügel hängen.

Der Nanoe X von Panasonic hat ein integriertes Deo, wodurch das aufgehängte Kleidungsstück wieder frisch duftet. Damit die Umgebung oder gar man selbst eingenebelt wird, wird die Kleidung mit feinen Dampf-Partikeln besprüht, die vor allem Schweiß- und Nikotin-Gerüchten den Garaus machen sollen.

Auch für Allergiker soll sich das 180-Euro-Gadget lohnen. Vorerst soll der Kleiderbügel aber nur in Japan auf den Markt kommen. Ein internationaler Verkaufsstart ist noch ungewiss. Die skurrilsten Smart-Devices

(bagre)