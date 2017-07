Samsung arbeitet an Bixby-Lautsprecher

Amazon war schnell und hatte bereits im September 2016 den Echo-Lautsprecher nach einem erfolgreichen US-Start auch in Großbritannien und Deutschland auf den Markt gebracht. Google folgte bald nach und präsentierte auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz den Google-Home-Lautsprecher. Auch Apple schickt mit dem Apple-Pod den eigenen Assistenten Siri ins Rennen. Auch Samsung will nun in diesem heißlaufenden und bereits stark besetzten Markt mitmischen. Laut Wall Street Journal arbeitet Samsung bereits an einem entsprechenden Gerät. Doch Bixby, Samsungs Assistent könnte zum Problem werden.

Wann der Lautsprecher auf den Markt kommen könnte, sei noch offen, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Über diverse technische Details sei noch nicht entschieden worden.

Für weitere Ungewissheit sorge, dass die englischsprachige Version von Bixby, die eigentlich zusammen mit dem Top-Smartphone Galaxy S8 im Frühjahr eingeführt werden sollte, immer noch nicht fertig ist. Nach wie vor ist Bixby auf den Geräten nicht verfügbar. Nachdem der Assistent bereits mit Englisch seine Schwierigkeiten hat, wird ein Launch von einer deutschen Bixby-Version für dieses Jahr unwahrscheinlich.

Für die Entwicklung des Lautsprechers hat sich Samsung bereits im Frühjahr dieses Jahres einen starken Partner eingekauft. Der Hifi-Experte hat davor noch gemeinsam mit Microsoft das Konkurrenzgerät "Invoke" entwickelt, das auf dem Assistenten Cortana aufbaut, der mit Windows 10 stark ausgebaut wurde und dessen Verständnis mittlerweile auf Siri-Ebene ist.

(Red./APA/DPA)