Smarter Assistent rettet Frau das Leben

Ein smarter Lautsprecher hat laut Aussagen von eingreifenden Polizisten einer Frau und ihrer Tochter vermutlich das Leben gerettet. Und das alles nur aus einem Missverständnis heraus. Der Lebensgefährte hielt Frau und Kind mit einer Waffe im Haus gefangen. Bei einer Attacke auf die Frau fragte er sie mehrmals ob sie die Polizei gerufen hätte ("Did you call the sherrifs?). Der smarte Assistent verstand den Kontext nicht und auch nicht, dass es sich um eine Frage handelte.

Das Gerät interpretierte die gehörte Aussage als Notruf, woraufhin die Polizei alles mithören konnte und Einsatzkräfte losschickte. Die Polizei geht davon aus, dass dieser unabsichtlich ausgelöste Einsatz der Frau sowie auch der kleinen Tochter das Leben gerettet hat.

Der Mann wurde indes wegen illegalen Waffenbesitzes, schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung festgenommen. Laut Engadget häufen sich aber auch unnötige Einsätze aufgrund von smarten Lautsprechern. So wurden zum Teil Wortfetzen aus dem Zusammenhang gerissen und auch Sätze aus dem laufenden Fernseher zum Anlass genommen die Polizei zu rufen.

