Erstes Mobiltelefon entwickelt, das nie geladen werden muss

Hält das Smartphone zwei Tage durch, empfinden das viele Heavy-Nutzer bereits als zufriedenstellend. Doch der sich ständig wiederholende Gang zur Steckdose bleibt nicht erspart. Forscher haben nun ein Gerät entwickelt, das sich gänzlich ohne Lithium-Ionen betreiben lässt. Zwar braucht es als Basisstation eine modifizierte Mobilfunktantenne oder einen adaptierten Wlan-Router, um zu funktionieren, aber es funktioniert.

Der Stromverbrauch des Handys wurde massiv gesenkt und mit ein paar Tricks wird der stromintensive Prozess der Umwandlung analoger in digitale Signale umgangen, in dem das Telefon seine Sprachsignale "huckepack" auf vorhandenen Funkwellen mitschickt. Dafür darf man dann auch von der Basisstation nicht weiter als 15 Meter entfernt sein, um das Gespräch auch wirklich empfangen zu können.

Das Telefon nutzt nur passiv die ohnehin vorhandenen Radiowellen, wodurch dieses "Huckepack"-Schicken von Informationen kaum Strom benötigt. Den Forschern der University of Washington in Seattle ist es gelungen, dadurch den Stromverbrauch auf Mikrowatt zu reduzieren.

Der vorgestellte Prototyp ist in der Lage normale VoIP-Telefonate (Voice over IP) und Skype-Gespräche führen zu lassen. Lediglich zwischen Sprechen und Hören muss man umschalten. Das Gerät selbst besteht aus einfachen Elektrobauteilen, die auf einer Platine montiert sind. "Wir glauben, dass diese Technologie die Alltagsgeräte der Zukunft signifikant beeinflussen wird", sagt Forschungsleiter Joshua Smith. Mit einer nahezu flächendeckenden Verfügbarkeit von Wlan-Routern, könnte in den kommenden Jahren eine batterielose Handy-Abdeckung gewährleistet werden.

Die Forscher arbeiten daran, den vorhandenen Prototypen aufzumotzen und einem Handy in Aussehen und Funktionalität anzupassen. Dafür sollen Displays auf Basis der E-Ink-Technologie verwendet werden.

(bagre)