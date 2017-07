Sicherheitsroboter begeht Selbstmord in Shopping-Mall

Der Roboter der Sicherheitsfirma Knightscope hat sich bei einem seiner Rundgänge in einer Shopping-Mall in den USA ertränkt. Noch ist nicht klar, wieso der 200-Kilo-Roboter ins Wasser ging.

Die Besucher der Washington-Harbor-Mall staunten nicht schlecht, als sich der Roboter direkt auf den Weg zum Brunnen machte. Viele Fotos des Vorfalls landeten auf Twitter. Die menschlichen Sicherheitsangestellten haben unter Anstrengungen geschafft, den Roboter wieder in trockene Gefilde zu bringen.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn