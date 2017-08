SnappyScreen: Sonnencreme-Studio statt lästiges Einschmieren

Die Hitze verschwindet allmählich, wie auch die langen Tage und die lauen Sommerabende. Der Geschmack von Sonnencreme und der Schmerz an den leicht verbrannten Stellen ist aber noch nicht ganz vergessen. Sonnencreme kann man nicht oft und zu viel auftragen. Aber trotzdem machen wir regelmäßig Fehler dabei. Jeder Sonnenbrand ist ein schmerzhaftes Erinnern an dieses Fehlversagen.

Studien haben gezeigt, dass Menschen beim Auftragen der Creme zu geizig sind. Außerdem verwenden die meisten einen viel zu niedrigen Sonnenschutzfaktor. Dabei gibt es zahlreiche Ratgeber, um den passenden Faktor zu ermitteln. Ein Unternehmen hat sich jetzt diese markanten Fehler zu Nutze gemacht und vielleicht sogar eine Marktlücke entdeckt.

Snappyscreen wird Hotels angeboten. Die Gäste werden dort binnen zehn Sekunden automatisch mit Sonnenschutzcreme eingesprüht. Verschiedene Schuztfaktoren stehen dabei zur Auswahl.

Das 4-Seasons in Texas besitzt bereits eine derartige Kabine. Mehr sollen folgen. Im Video sieht man, wie es in der Praxis funktionieren soll. Man sollte auf jeden Fall den Mund ganz fest geschlossen haben, ansonsten hat man von dieser superschnellen Einschmier-Methode noch ganz lange was davon.

