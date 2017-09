Eine smarte Leggings als persönlicher Yoga-Lehrer

Yoga-Übungen sind anstrengend und effektiv und viele Anhänger sind überzeugt, dass dieser Sport positive Auswirkungen auf Psyche und Körper hat. Die gezielten Übungen, so das Versprechen, beruhigen und bringen den Körper wieder in Balance. Bei all den Dehnungen läuft man - besonders als Anfänger - Gefahr sich zu verletzen. Besonders beim Heimtraining können ohne Trainer Posen falsch trainiert werden.

Eine Yoga-Hose soll jetzt besonders jenen helfen, die gerne von zuhause trainieren, ohne dabei ständig in ein Fitnessstudio laufen zu müssen und fixe Stunden einhalten. Die Nadi X Pant von Wearable X soll auf die Körperbewegungen reagieren und per eingebauter Sensoren Rückmeldung über die richtige Haltung geben.

Entwickelt wurde die Hose mit 50 Yoga-Experten. Fünf in die Hose eingenähte Sensoren sind mit einer App verbunden. Bei jeder Übung wird über die Hose per "sanfter Vibration" Rückmeldung gegeben. Je nach Intensität muss die Position verbessert werden.

Die Nadi X Pants gibt es in den Größen von XSmall bis Large und in vier verschiedenen farblichen Ausführungen. Der Preis liegt bei 299 US-Dollar.

(bagre)