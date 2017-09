Surface-Event von Microsoft angekündigt

Alljährlich findet in London im Oktober das von Microsoft organisierte "Future Decoded"-Event statt. Dabei handelt es sich um eine Event-Serie, die sich mit dem Thema "Menschen, Technologien und Raum" beschäftigt und jedes Jahr einen anderen Fokus hat. In diesem Jahr wird in London Microsofts Surface-Chef Panos Panay eine Keynote halten. Gegenüber The Verge erklärte ein Microsoft-Mitarbeiter, dass man mindestens ein neues Surface-Device erwarten kann.

Microsoft versprach erst kürzlich eine Surface Pro LTE Version. Ebenfalls möglich ist ein Nachfolger des Surface Book oder Surface Hub. Nachdem Microsoft mit seinen Hardware-Partnern auch an Geräten arbeitet, die mit ARM-Prozessoren laufen, könnte es auch sein, dass Microsoft ein hauseigenes Referenzgerät vorstellt.

>>> The Verge

(bagre)