Amazon arbeitet an einer Datenbrille

Der Vorreiter Google ist mit seiner Datenbrille Google Glass vor Jahren gescheitert. Nun will es Amazon noch einmal wissen: Einem Bericht der „Financial Times“ zufolge arbeitet der Internetkonzern an einer Datenbrille, über die man jederzeit mit dem digitalen Assistenten „Alexa“ verbunden wird. Die Datenbrille soll so aussehen wie eine Normale Sehbrille. Kopfhörer sollen nicht notwendig sein, um „Alexa“ zu hören. Die Töne sollen über den Schädelknochen ins Ohr gebracht werden. Amazon wollte den „Financial Times“-Bericht nicht kommentieren.

Google hatte Glass - die Computerbrille mit Kamera, Internet-Anschluss und einem kleinen Bildschirm über dem rechten Auge - im Frühjahr 2012 medienwirksam vorgestellt. In der Öffentlichkeit stieß Google Glass vor allem aus Sorge um die Privatsphäre auf viel Ablehnung. Besonders viel Kritik kam aus Europa, vor allem weil man mit der eingebauten Kamera sein Gegenüber aufnehmen konnte. Träger einer Google Glass bezogen aber auch in San Francisco Prügel und wurden als "Glassholes" beschimpft. Zudem kämpfte die erste Version sogar nach einer Modifizierung mit kurzen Batterielaufzeiten und wurde im Betrieb zu warm.

Die als Verbraucherprodukt gescheiterte Datenbrille soll aber doch noch Geschäft bringen. Sie wird für den Einsatz in Unternehmen fitgemacht. Die "Enterprise Edition" ist bereits seit rund zwei Jahren in mehreren Dutzend Firmen im Einsatz, wie im Sommer bekannt wurde. Darunter seien auch Schwergewichte wie Volkswagen, DHL, Boeing oder General Electric.

>>> Bericht der "Financial Times" (gebührenpflichtig)

