Die OMV und andere Goldsucher in Russland

Für 1,75 Milliarden Euro startet die OMV nun also ihr russisches Abenteuer. Um diese stolze Summe kauft sich der Konzern das Recht, in Westsibirien günstig Gas aus der Erde zu holen. Und das ist erst der Anfang, verspricht OMV-Boss Rainer Seele. Unter dem russischen Boden seien noch viele Schätze für das österreichische Unternehmen versteckt. Rainer Seele ist nicht alleine mit seinem russischen Goldrausch. Aber nicht alle müssen dafür so tief in die Tasche greifen wie er.