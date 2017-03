Das chinesische Kredit-Kartenhaus

Wer glaubt, der Wiener Immobilienmarkt sei überhitzt, sollte sich besser einmal in China umsehen. Obwohl Peking seit dem Vorjahr hart gegen Spekulanten vorgeht und rigide Auflagen für den Immobilienkauf erlassen hat, stiegen die Preise alleine in den ersten beiden Monaten 2017 um 22,7 Prozent. So sieht eine Immobilienblase aus. Und sie ist bei weitem nicht die einzige Blase, die im Reich der Mitte aufgepumpt wird. Führt die massive Überschuldung Chinas also zur nächsten Finanzkrise? Und wer muss letztlich dafür bezahlen?