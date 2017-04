Novomatic-Prozess: Millionenfluss, kein schriftlicher Vertrag

Im endlos anmutenden Schadenersatzprozess des früheren SK Rapid-Torhüters und nachmaligen Gastronomie- und Glücksspielbetreibers Peter Barthold gegen die Novomatic AG hatte am Dienstag sogar Richter Peter Wöhrer vom Landesgericht Wiener Neustadt einiges zu staunen: Novomatic hatte an Barthold zwei Millionen Euro gezahlt - ohne schriftlichen Vertrag, es gab nur eine Rechnung.

Laut Novomatic war das Geld die Ablöse für drei Spiel- und Wettlokale Bartholds in Wien. Laut Barthold jedoch eine "Anzahlung" auf seine Forderungen. Um diese doch noch zu bekommen hat Barthold eben Klage eingebracht.

Er begehrt (noch) rund eine halbe Millionen Euro von der Novomatic AG. Diese habe ihm wegen des gesetzlichen Stops des kleinen Glücksspiels in Wien die Fortführung seiner lukrativen Geschäfte auf niederösterreichischem Boden (und damit unter anderen gesetzlichen Rahmenbedingungen) zugesagt. Novomatic bestreitet dies entschieden ("Die Presse" berichtete).

"Dachte, mich kann nichts mehr überraschen"

Als das kleine Glücksspiel in Wien Ende 2014 verboten wurde, übertrug Barthold drei Lokale, in denen "Münzspielautomaten" standen, an die Novomatic. Dabei flossen brutto 2,04 Millionen Euro an ihn - ohne schriftlichen Vertrag, nur aufgrund eines Beschlusses der Geschäftsführung des Konzerns.

"Ich hab geglaubt, nach 20 Jahren kann mich nichts mehr überraschen", meinte dazu der verdutzte Richter. Und: Man sollte doch bei Geschäften in dieser Höhe zumindest den Gegenstand schriftlich festlegen, denn eine Rechnung sei ja kein Vertrag.

"Das Wertvolle waren die Wettkonzessionen, die sind an den Standort geknüpft", warf der Novomatic-Anwalt ein. Außerdem habe es ein konzerninternes Bewertungsgutachten zu den Lokalen gegeben.

Aber die Lokale wurden doch nach der Übernahme zu Jahresanfang 2015 geschlossen, dadurch sei auch der Kundenstock weg, konterte Bartholds Anwalt.

Immerhin ein Lokal sei bereits wieder in Betrieb, die anderen beiden würden noch renoviert und bald wieder eröffnet, hieß es darauf von Novomatic-Seite.

Geld als Abschlagszahlung oder als Vorleistung?

Für den Kläger Barthold war die Sache klar: Der Millionenbetrag sei nicht für die Übernahme der Mietverträge geflossen, denn die Gastronomie sei ohne das kleine Glücksspiel ein Verlustgeschäft gewesen. Sondern es sei eine Anzahlung gewesen, eine Vorleistung für die ihm gegebene Zusage, dass er eben seine Geschäfte mit der Novomatic auch nach dem Wiener Glücksspiel-Aus weiterführen könne.

Zwei Millionen Euro wären außerdem viel zu viel gewesen für die nach der Änderung der Rechtslage praktisch wertlosen Lokale, in denen er noch dazu monatelang Miete zahlen hätte müssen. Später habe er ein viertes Lokal an Novomatic übertragen und dafür 70.000 Euro bekommen, versuchte er die Dimensionen aufzuzeigen. Und: Er habe er schriftlichen Vertrag auch nicht vermisst, so Barthold, denn er habe Vertrauen zu seinem langjährigen Geschäftspartner Novomatic gehabt: "Wenn ich mit einem Milliardenkonzern so enge Geschäfte mache, dass deren Partei- bzw. Politikerzahlungen über meine Konten laufen, dann hab ich Vertrauen in ihre Aussagen."

Damit spielte der Kläger auf den Ex-FPÖ/BZÖ-Politiker Peter Westenthaler an. 67 Monate lang habe er regelmäßig auf Wunsch der Novomatic Geld an diesen für Lobbying-Tätigkeiten übergeben, anfänglich 4000 Euro pro Monat, dann 4500 Euro pro Monat. Westenthaler bestreitet dies. Die Novomatic auch. Indes ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in dieser Sache, der Verdacht: Untreue. Auch gegen Barthold selbst wird ermittelt.

Nächster Termin: 27. April, Wohlfahrt wieder Zeuge

Die diesmal geladenen Zeugen, ein früherer Geschäftspartner von Barthold und ein Prokurist im Novomatic-Konzern, hatten beide wenig zur zentralen Streitfrage, ob es eine Zusage an Barthold gab oder nicht, beizutragen. Für den nächsten Termin am 27. April ist Ex-Novomatic-Chef Franz Wohlfahrt wieder als Zeuge geladen.

Er hatte das Versprechen von "Ersatzgeschäften" im Rahmen einer früheren Zeugenladung als "geradezu absurd" bezeichnet. Er hatte jedoch bestätigt, dass es zwischen einer Novomatic-Tochter (HTM GmbH) und einer Barthold-Firma einen Konsulentenvertrag gegeben habe. Die Barthold-Aussage, dass eine planmäßige Weitergabe des Geldes an Westenthaler stattgefunden habe, wird, wie schon erwähnt, von der Novomatic-Rechtsvertretung zurückgewiesen.

(m. s./APA)