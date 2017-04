SAP wächst weiter kräftig mit Cloud-Software

Von Jänner bis März verdiente der Marktführer für Firmensoftware, SAP, um Sonder- und Währungseffekte bereinigt 1,198 Milliarden Euro, ein Plus gegenüber dem Vorjahresquartal von zwei Prozent. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 5,29 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Das Geschäft mit Mietsoftware aus der Internet-Cloud legte dabei um 30 Prozent zu auf 906 Millionen Euro. "Wir gewinnen Marktanteile gegenüber unseren Wettbewerbern", erklärte Vorstandschef Bill McDermott.

Nach einer Reuters-Umfrage hatten Experten im Schnitt ein etwas höheres bereinigtes operatives Ergebnis von 1,22 Milliarden Euro erwartet. Die Aktien des Dax-Konzerns lagen vorbörslich ein Prozent im Minus.

Unbereinigt verdiente SAP operativ nur 673 Millionen Euro und damit 17 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Den Unterschied von rund einer halben Milliarde Euro zum bereinigten Ergebnis erklärte der Dax-Konzern mit der gestiegenen Summe an aktienbasierten Mitarbeitervergütungen. SAP beschäftigt mit knapp 86.000 Menschen inzwischen zehn Prozent mehr Personal als vor Jahresfrist. Zwei Drittel der Belegschaft profitierten durch die Teilhabe am Aktienkaufplan vom starken Kursantieg der SAP-Aktien.

Die fortschreitende Umstellung von traditionellen Softwarelizenzen zu Cloud-Programmen, die die Kunden über das Internet abonnieren, führt auch zu weiterem Umbau in der Belegschaft. Schon im vergangenen Jahr nahmen rund 3000 Mitarbeiter ein freiwilliges Abfindungsprogramm in Anspruch. In diesem Jahr stehen weitere Beschäftigte im Service vor der Wahl, sich auf die neue Technologie umzustellen oder zu gehen. SAP-Finanzchef Luka Mucic erklärte, die zunächst auf nur 30 Millionen Euro angesetzten Restrukturierungskosten stiegen im Gesamtjahr voraussichtlich auf 250 bis 300 Millionen Euro. Den Ausblick für 2017 ließ SAP dennoch unverändert: Der bereinigte operative Gewinn soll um rund fünf Prozent auf 6,8 bis 7,0 Milliarden Euro steigen.

