Tanken für E-Autos wird teurer

Die Autos der Zukunft fahren mit Strom. So wünschen es zumindest Europas Regierungen und beschließen Diesel-Fahrverbote und Kaufprämien für Stromboliden. Gute Zeiten also für Menschen wie Harald W., der seit 15 Monaten ein Elektroauto in der Garage stehen hat. Oder etwa nicht?

( Print-Ausgabe, 07.06.2017)