"SUVs wird es immer geben"

Jeep hat seinen weltweiten Absatz seit 2009 kontinuierlich gesteigert und jedes Jahr neue Rekordumsätze gemacht. Doch jetzt gerät der SUV-Marktführer wegen der Abgase seines 3.0-Liter-Dieselmotors in Bedrängnis: In den USA haben die Behörden Jeep angeklagt, in Europa wird die EU-Kommission aktiv. Im Interview mit der "Presse" nimmt Jeep-Europa-Chef Dante Zilli zu den Manipulationsvorwürfen Stellung, verspricht Hybrid-Geländewagen und glaubt an die anhaltende Beliebtheit von SUV.