Wo die Immobilienblase platzen wird

Wer in Hongkong eine Wohnung sucht, wird sich womöglich bald mit einer besseren Abstellkammer zufrieden geben müssen. Noch heuer werden in der chinesischen Hafenstadt Wohnhäuser errichtet, in denen die Wohnungen exakt 5,7 (in Worten: fünfkommasieben) Quadratmeter an „benützbarer Bodenfläche“ aufweisen. Das ist kleiner als eine durchschnittliche Gefängniszelle. Und dennoch werden wohl auch diese Mikrowohnungen in wenigen Stunden ausverkauft sein. Wohnraum in Städten ist begrenzt, die Immobilienreise sind seit Jahren auf Höhenflug – nicht nur in Hongkong. Rund um den Globus hat die Mischung aus ultraniedrigen Leitzinsen und städtischer Wohnungsnot die Immobilienpreise in lichte Höhen getrieben. Das Spiel geht gut – solange die Zinsen auch niedrig bleiben. Jetzt drehen die Zentralbanker (zuletzt die US-Notenbank Fed) die Zinsschraube wieder nach oben. Wo überstehen die Kreditnehmer diese Phase und wo platzt die Blase?

(Print-Ausgabe, 21.06.2017)