Hochstimmung und Rekorde an den Börsen

Zu Beginn des neuen Quartals haben die Kurse an der Wall Street ihren Rekordkurs in Trippelschritten fortgesetzt. Der Dow-Jones-Index und der Index der Technologiebörse Nasdaq stiegen am Montag zu Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 22.478 beziehungsweise 6511 Punkte, der S&P-500 legte auf 2527 Zähler zu. Alle drei Indizes übertrafen ihre jüngsten Höchststände damit noch ein wenig.

Viele Anleger setzten auf sprudelnde Gewinne großer Konzerne angesichts der Steuerpläne von Donald Trump. Der US-Präsident hatte in der vorigen Woche Entlastungen für vermögende Privatleute und Unternehmen in Aussicht gestellt. Zudem könnte er mit Kevin Warsh einen Ökonomen zum Nachfolger von Fed-Chefin Janet Yellen ernennen, der für eine straffere Geldpolitik steht. Dies gab den Bankenwerten weiteren Rückenwind. Die Aktien von Bank of America, JP Morgan und Citigroup stiegen um je etwa 0,5 Prozent. Goldman Sachs und Morgan Stanley gewannen 0,2 Prozent. Dagegen verloren die Papiere der Ölkonzerne Chevron und Exxon Mobile wegen des fallenden Ölpreises je etwa ein Prozent.

Zudem gibt es eine gute Nachricht: Die US-Industrie hat im September ihr ohnehin schon kräftiges Wachstum noch einmal erhöht. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 2,0 auf 60,8 Zähler und erreichte den höchsten Stand seit Mai 2004, wie aus der am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten mit einem leichten Rückgang auf 58,0 Punkte gerechnet. Das Barometer signalisiert ab 50 Zählern Wachstum. Vor allem die Aufträge legten spürbar zu, und der Jobaufbau war so stark wie zuletzt im Juni 2011.

Auch die Bauausgaben in den USA fielen besser aus als erwartet. Sie stiegen im August um 0,5 Prozent zum Vormonat auf 1,21 Billionen Dollar, wie das Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet.

Dax auf Rekordkurs

Das Ja der Katalanen zur Unabhängigkeit von Spanien hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt relativ kalt gelassen. Der etwas niedrigere Euro zog sogar im Gegenteil Käufer an, da viele angesichts des für Exporteure günstigeren Wechselkurses auf sprudelnde Unternehmensgewinne setzten. Der Dax stieg um 0,6 Prozent auf ein frisches Drei-Monats-Hoch von 12.902,65 Punkten, womit er nur noch rund 50 Zähler von seinem im Juni aufgestellten Allzeithoch entfernt ist. "Die Wall Street in Partylaune und ein schwächerer Euro sorgen erneut für Rückenwind auf dem Frankfurter Börsenparkett", fasste Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader zusammen. Wegen des Feiertags am Dienstag waren die Umsätze insgesamt im Dax aber eher mau. Die Börse bleibt am Tag der Dzugelgteutschen Einheit geschlossen.

Fünf Rekorde in Wien

In Wien setzte der Leitindex am Montag seinen Höhenflug fort. 3345,07 Punkte wurden erreicht, damit hat der ATX seit Jahresbeginn mehr als 27 Prozent zugelegt. Top ist die Aktie der Raiffeisen Bank International mit einem Plus von mehr 63 Prozent, gefolgt von der Aktie des ATX-Neulings s Immo, die sich heuer schon im knapp 59 Prozent verteuert hat.

s Immo ist an der Börse mehr als eine Milliarde Euro wert, 15,41 Euro sind für die Aktie ein neues Allzeithoch. Rekordkurs erreichten am Montag vier weitere Papiere: Oberbank kletterte auf 79 Euro, Polytec auf 20,80 Euro, Facc auf 12,62 Euro und Mayr-Melnhof auf 122,20 Euro. Der Faltschachtel- und Kartonhersteller ist an der Börse nun mehr als 2,4 Milliarden Euro wert.

Zu den größeren Gewinnern in Wien zählten zu Wochenbeginn Zumtobel, die mit plus 3,47 Prozent auf 15,21 Euro an die klaren Freitagsgewinne anschließen konnten. Schoeller-Bleckmann zogen um 3,23 Prozent auf 69,90 Euro an und Polytec gewannen 2,69 Prozent auf 20,61 Euro.

Die Aktien von Palfinger konnten einen Teil ihrer klaren Freitagsverluste aufholen und stiegen 1,98 Prozent auf 39,20 Euro. Vor dem Wochenende waren die Titel des Kranherstellers unter Druck geraten und knapp 6,5 Prozent abgerutscht.

In einem negativen europäischen Branchenumfeld gewannen die Titel von Raiffeisen leicht um 0,25 Prozent auf 28,43 Euro. Aktien der Erste Group konnten sogar ein deutliches Kursplus in Höhe von 2,74 Prozent auf 37,55 Euro einfahren.

Immofinanz schlossen 0,73 Prozent höher bei 2,20 Euro. Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktie des Immobilienkonzerns von 2,1 auf 2,4 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" bleibt aber für die Titel weiter aufrecht.

(APA/dpa/Reuters)