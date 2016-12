ATX am Vormittag mit kleinem Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel behauptet präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.637,62 Punkten nach 2.632,50 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 5,12 Punkten bzw. 0,19 Prozent.

Der letzte Handelstag vor den Festtagen dürfte ruhig verlaufen. Auch an den anderen europäischen Leitbörsen gab es keine großen Bewegungen. Die Meldungslage seitens der Konjunktur bleibt dünn gesät. Die Konsumenten in Deutschland blicken optimistisch nach vorn. Sie schätzen die Konjunkturentwicklung und ihre künftige Finanzlage günstiger ein als zuletzt, wie am Freitag aus einer Umfrage der GfK-Marktforscher hervorging. Die Bereitschaft für größere Einkäufe lässt zwar leicht nach, bleibt aber auf hohem Niveau.

Lenzing führt Kursliste an

Unterdessen wurden die vorläufigen Zahlen zum Wirtschaftswachstum Frankreich bestätigt. Nach einer kleinen Delle lag die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 0,2 Prozent höher als im zweiten Vierteljahr.

Bei den Einzelwerten notierten Verbund um 0,53 Prozent höher. Verbund und Enel arbeiten im Rahmen eines neuen Projekts zur Förderung elektrischer Mobilität in Österreich und Italien zusammen, um die Installierung von Ladestationen für E-Autos zu fördern. Am Projekt EVA (Electric Vehicles Arteries), das offiziell im Jänner in Brüssel vorgestellt wird, beteiligen sich einige der weltweit größten Hersteller von Elektroautos, wie Renault, Nissan und BMW.

Raiffeisen gefragt

An die ATX-Spitze setzten sich Lenzing mit plus 1,89 Prozent auf 110,60 Euro. Der Faserhersteller baut für 275 Mio. Euro ein neues Werk in den USA. Die Entscheidung gegen Österreich und für Übersee fiel wegen guter Infrastruktur. In den USA werden aber auch Genehmigungen rascher erteilt und Energie ist billig.

Ebenfalls gesucht waren Raiffeisen. Die Finanzaktien notierten 1,61 Prozent fester auf 18,03 Euro. Hingegen präsentierten sie die Titel von FACC mit minus 0,93 Prozent auf 5,20 Euro am Index-Ende. Auch Wolford verbilligten sich um 0,74 Prozent auf 20,86 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.333,44 Zählern und damit um 0,19 Prozent oder 2,51 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und einer unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 553.467 (Vortag: 805.015) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 16,39 (16,55) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(APA)