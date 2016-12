ATX steht am Nachmittag auf einer schwarzen Null

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei schwachem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.632,87 Punkten errechnet, das ist ein hauchdünnes Minus von 0,71 Punkten bzw. 0,03 Prozent. An Europas Leitbörsen herrschte nach dem verlängerten Weihnachts-Wochenende ebenfalls weitgehend Stillstand. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,14 Prozent und CAC-40/Paris +0,16 Prozent. Der Markt in London bleibt auch heute noch feiertagsbedingt geschlossen.

Die Ruhe dürfte noch bis zum Jahresende anhalten, da die meisten Händler ihre Bücher für das heurige Jahr bereits geschlossen haben, hieß es. Neue Konjunkturdaten liegen bisher nicht vor, am Nachmittag könnten die Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen im Dezember noch Impulse liefern. Unternehmensseitig gab es ebenfalls kaum neue Nachrichten.

Bankwerte uneinheitlich

Kapsch TrafficCom sanken um 0,60 Prozent auf 35,79 Euro. Die Übernahme des Verkehrssteuerung-Geschäfts von Schneider Electric im Frühjahr 2016 wird den Gewinn 2016/17 des Mautsystemanbieters nach Aussagen des Unternehmenschefs Georg Kapsch gegenüber dem "Standard" voraussichtlich drücken. In welchem Ausmaß, kommentierte er aber nicht.

Dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Lücke im Kapitalpuffer der italienischen Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) mit 8,8 Mrd. Euro und damit deutlich höher als erwartet beziffert hatte, berührte die österreichischen Bankwerte kaum. Erste Group verloren moderate 0,14 Prozent auf 28,66 Euro, Raiffeisen Bank International erhöhten sich indessen um 0,25 Prozent auf 17,82 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.15 Uhr bei 2.638,67 Punkten, das Tagestief lag um etwa 10.40 Uhr bei 2.629,56 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 1.332,72 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 22 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.775.614 (Vortag: 3.175.804) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 47,08 (72,28) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Immofinanz mit 1.743.569 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,41 Mio. Euro entspricht.

