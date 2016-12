ATX am Vormittag wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel wenig verändert präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.636,52 Punkten nach 2.633,71 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Plus von 2,81 Punkten bzw. 0,11 Prozent.

Nachdem der ATX bereits am Vortag prozentuell unverändert geschlossen hatte, verläuft der heimische Aktienhandel erneut sehr dünn und ohne große Bewegungen ab. Bis zum näher rückenden Jahreswechsel sollte sich daran auch nichts mehr ändern, da vielen Akteure ihre Bücher für das Jahr 2016 bereits geschlossen hätten.

SBO führt Kursliste an

Unter den Einzelwerten kletterten die Schoeller-Bleckmann-Papiere mit plus 1,4 Prozent ans obere Ende der Kursliste. Seit Jahresbeginn zogen die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters damit in Summe um mehr als 50 Prozent in die Höhe.

voestalpine stärkten sich im Frühhandel um 0,8 Prozent. Bei der Stahlaktie beträgt die Jahresperformance etwas mehr als 30 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten legten Wienerberger und OMV jeweils etwa 0,3 Prozent zu.

Bankwerte im Gleichschritt

Die Bankenwerte Erste Group und Raiffeisen Bank International (RBI) konnten jeweils ein moderates Kursplus von 0,1 Prozent einstreifen. Für die Erste Group geht damit demnächst ein mageres Börsenjahr 2016 mit einem Jahresverlust von bis dato einem Prozent zu Ende. Die RBI-Papiere verteuerten sich 2016 hingegen um etwa 30 Prozent auf aktuell 17,77 Euro. Im Jahr 2008 tendierten die RBI-Titel aber noch klar über der Marke von 100 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.334,34 Zählern und damit um 0,11 Prozent oder 1,45 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 17 mit tieferen und einer unverändert. In vier Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 614.343 (Vortag: 499.207) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 18,09 (8,65) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

(APA)